Этери Тутберидзе вернется из США в Россию в ближайшее время

Тренер по фигурному катанию в ближайшее время должна вернуться из США в Россию.

Об этом сообщил президент центра спорта и образования .

Тутберидзе уехала в США, где живет и тренируется ее дочь Диана Дэвис, весной этого года.

«Точной даты возвращения Этери Георгиевны нет, но мы ждем ее в ближайшее время. Сейчас у всех пора отпусков, так что нет ничего страшного в том, что она пока отсутствует.

Ситуация сейчас такая, все переживают... У нее никогда не было настроений уехать из страны и сменить место работы, она уже давно доказала, что является потрясающим российским тренером.

У меня нет и не было ощущений, что она может переехать», – сказал Лайшев.

Говорят, дочка Тутберидзе переходит в сборную США. Что?! Как?! Почему?!

Желание Тутберидзе (даже в теории) тренировать за границей можно понять. Сезон без топ-турниров превратит ее из тренера в аниматора