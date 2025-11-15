Тренер Чили Кордова о 2:0 с Россией: «Понравилось действовать в давлении, интенсивно. Успех в том, что мы сыграли организованно»
Тренер сборной Чили после 2:0 с Россией: мы сыграли организованно.
Главный тренер сборной Чили Николас Кордова считает, что чилийцы смогли организовать хороший прессинг против сборной России.
Россияне уступили Чили (0:2) в BetBoom товарищеском матче в Сочи.
«Действительно, понравилось действовать в давлении, интенсивно. У нас молодая команда, у которой есть хороший бэкграунд. Видно, что ребята собраны амбициозные.
Успех в том, что мы сыграли организованно. У этих ребят большое будущее.
Здорово, что у нас получилось провести такой матч», – сказал Кордова.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
