У Габриэла мышечная травма. Защитник «Арсенала» и Бразилии не смог доиграть товарищеский матч с Сенегалом
Габриэл Магальяэс был заменен из-за травмы в матче сборной Бразилии.
Габриэл Магальяэс получил повреждение в матче сборной Бразилии.
Бразильцы победили Сенегал (2:0) в товарищеской игре на стадионе «Эмирейтс».
Защитник «Арсенала» покинул поле на 64-й минуте, его заменил Уэсли Франса.
По данным Sky Sports, Габриэл был вынужден закончить матч из-за мышечной травмы.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Sky Sports Premier League
