  • У Габриэла мышечная травма. Защитник «Арсенала» и Бразилии не смог доиграть товарищеский матч с Сенегалом
У Габриэла мышечная травма. Защитник «Арсенала» и Бразилии не смог доиграть товарищеский матч с Сенегалом

Габриэл Магальяэс был заменен из-за травмы в матче сборной Бразилии.

Габриэл Магальяэс получил повреждение в матче сборной Бразилии.

Бразильцы победили Сенегал (2:0) в товарищеской игре на стадионе «Эмирейтс».

Защитник «Арсенала» покинул поле на 64-й минуте, его заменил Уэсли Франса.

По данным Sky Sports, Габриэл был вынужден закончить матч из-за мышечной травмы.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Sky Sports Premier League
Комментарии
