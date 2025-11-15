Левандовски о составе «Барселоны»: «Я старше родителей некоторых партнеров. Они относятся ко мне как к отцу, это забавно. Ребята заряжают меня энергией, мне с ними комфортно»

Роберт Левандовски: я старше родителей некоторых игроков «Барсы».

Роберта Левандовского забавляет разница в возрасте с некоторыми партнерами по «Барселоне».

«Меня воодушевляет то, что в «Барселоне» столько молодежи. Ребята заряжают меня энергией. Мне среди них очень комфортно. Помню, что делал в их возрасте, когда сам был тинейджером.

Я старше родителей некоторых из моих партнеров. Они относятся ко мне как к отцу. Это забавно, но очень позитивно», – отметил 37-летний форвард в интервью TVP Sport.