Турнир претендентов. 9-й тур. Непомнящий сыграет с Каруаной, Фиружа против Раппорта и другие партии

27 июня в Мадриде пройдет девятый тур шахматного турнира претендентов. Россиянин Ян Непомнящий сыграет с американцем Фабиано Каруаной.

Турнир претендентов

Мадрид, Испания

9-й тур

Начало партий – 16:00 по московскому времени.

Фабиано Каруана (США) – Ян Непомнящий (Россия)

Алиреза Фиружа (Франция) – Рихард Раппорт (Венгрия)

Теймур Раджабов (Азербайджан) – Хикару Накамура (США)

Дин Лижэнь (Китай) – Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)

Турнирное положение: Непомнящий – 6, Каруана – 5, Накамура – 4,5, Раппорт – 4, Лижэнь – 3,5, Дуда, Раджабов, Фиружа – по 3.

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени – 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд, начиная с 61-го хода.