«Барса» попросила Левандовского, Кунде и Силву подождать несколько недель, пока она ищет деньги

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«Барселона» просит свои основные трансферные цели набраться терпения.

Как сообщает A Bola со ссылкой на Cadena SER, каталонцы призвали хавбека «Манчестер Сити» Бернарду Силву и форварда «Баварии» Роберта Левандовского подождать еще несколько недель, пока они не найдут необходимые для трансферов средства.

Утверждается, что за португальца «горожане» просят 90 млн евро, а мюнхенцам за поляка придется заплатить 50 млн.

Также «Барселона» опасается, что защитник «Севильи» Жюль Кунде, с которым она тоже связывалась, за это время перейдет в «Челси». По поводу Силвы и Левандовского в клубе настроены более оптимистично.

«Барселона» планирует получить 700 млн евро на трансферы за счет продажи части дохода от телеправ и мерчендайзинга

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