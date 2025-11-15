Владимир Пономарев: «У нас в свое время таких Батраковых по 2-3 в каждой команде было. В сборной каждый раз разный состав – значит, нет сильных игроков, достойных всегда быть в старте»
Владимир Пономарев: в СССР таких Батраковых по 3 в каждой команде было.
Владимир Пономарев считает, что сборной России нужен стабильный состав.
«Чилийцы хорошо играли, комбинировали, но кто-нибудь может мне назвать основной состав нашей сборной? Каждый раз выходят разные игроки. Так же нельзя. Значит, у нас нет сильных футболистов, достойных выходить всегда в стартовом составе.
Головин, Батраков? Да у нас в свое время таких Батраковых по 2-3 в каждой команде было, выбирали из таких», – сказал экс-защитник ЦСКА.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?43898 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости