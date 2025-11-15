Владимир Пономарев: «У нас в свое время таких Батраковых по 2-3 в каждой команде было. В сборной каждый раз разный состав – значит, нет сильных игроков, достойных всегда быть в старте»

Владимир Пономарев: в СССР таких Батраковых по 3 в каждой команде было.

Владимир Пономарев считает, что сборной России нужен стабильный состав.

«Чилийцы хорошо играли, комбинировали, но кто-нибудь может мне назвать основной состав нашей сборной? Каждый раз выходят разные игроки. Так же нельзя. Значит, у нас нет сильных футболистов, достойных выходить всегда в стартовом составе.

Головин , Батраков ? Да у нас в свое время таких Батраковых по 2-3 в каждой команде было, выбирали из таких», – сказал экс-защитник ЦСКА.