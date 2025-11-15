«Если бы Россия сыграла на максимуме, то победила бы Перу и Чили. Соперники так и играли». Шалимов о товарищеских матчах

Игорь Шалимов: Россия победила бы Перу и Чили, сыграв на максимуме.

Экс-тренер «Факела», «Краснодара» и других клубов Игорь Шалимов считает, что сборная России сыграла не в полную силу в BetBoom товарищеских матчах против Перу и Чили.

Сегодня россияне уступили команде Чили (0:2). 12 ноября Россия сыграла вничью с перуанцами (1:1).

«Три года мы так живем и играем примерно с такими соперниками. Да, интересная игра была.

Они на максимуме сыграли – что Перу , что Чили . Если бы мы сыграли на максимуме, то мы в обеих играх одержали бы победы», – заявил Шалимов.