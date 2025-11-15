Холанд о переходе в лигу Италии: «Мне нравится эта страна, я провел там хорошие матчи. Никогда не говори «никогда»

Холанд об игре в Италии: мне нравится эта страна.

Эрлинг Холанд не стал исключать возможный переход в итальянский клуб в дальнейшем.

«Мне нравится эта страна. Там я провел несколько хороших матчей.

Никто не знает, что произойдет в будущем. Сейчас я в хорошем месте, но никогда не говори «никогда», – подчеркнул форвард «Манчестер Сити».