12

Холанд о переходе в лигу Италии: «Мне нравится эта страна, я провел там хорошие матчи. Никогда не говори «никогда»

Эрлинг Холанд не стал исключать возможный переход в итальянский клуб в дальнейшем.

«Мне нравится эта страна. Там я провел несколько хороших матчей.

Никто не знает, что произойдет в будущем. Сейчас я в хорошем месте, но никогда не говори «никогда», – подчеркнул форвард «Манчестер Сити».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
logoЭрлинг Холанд
logoсерия А Италия
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
