Гаттузо о критике его слов про систему отбора на ЧМ: «Меня сейчас мочат в Южной Америке. Мы живем в мире, где больше ничего нельзя говорить»

Дженнаро Гаттузо: за мои слова про отбор на ЧМ меня мочат.

Дженнаро Гаттузо не захотел больше обсуждать систему отбора на чемпионат мира.

Главный тренер сборной Италии после победы над Молдовой (2:0) выражал недоумение по поводу того, что в Европе команда, занявшая второе место в квалификационной группе, не выходит напрямую на чемпионат, а в южноамериканском регионе сразу на ЧМ попадают 6 из 10 сборных.

Сегодня у Гаттузо спросили, не хочет ли он развить свою мысль.

«Я больше не хочу это обсуждать, потому что мне передают, что меня сейчас мочат в Южной Америке.

Мы живем в мире, в котором больше ничего нельзя говорить», – отметил экс-хавбек «Милана».

Италии надо обыграть Норвегию с разницей в 9 голов, чтобы напрямую выйти на ЧМ-2026. Итальянцы пропустили два предыдущих турнира