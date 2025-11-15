Карпин про сборную в 2026 году: «Я бы хотел сыграть с командами из топ‑10 рейтинга»
Валерий Карпин хотел бы провести матчи против сильнейших сборных мира в 2026 году.
– Есть планы на 2026 год?
– Наметки обсуждали, они есть. Но пока это только наметки. Как только будет что‑то конкретное, РФС об этом объявит.
– Ваши пожелания?
– Я бы хотел сыграть с командами из топ‑10 рейтинга. Ну и что зависит от моего желания? В нашей ситуации… Будут они с нами играть? Есть свободные даты? Мое пожелание – играть с самыми лучшими соперниками из возможных.
Тут не вопрос давления. Можно с Хорватией играть в 4‑м туре в группе – это одна ответственность, а можно играть в плей‑офф чемпионата мира – это другое давление. А команда одна и та же, – сказал главный тренер сборной России.
Сейчас в топ-10 рейтинга ФИФА входят Испания, Аргентина, Франция, Англия, Португалия, Нидерланды, Бразилия, Бельгия, Италия и Германия.