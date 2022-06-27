Федун об уходе из «Лукойла»: «К футболу это не имеет отношения. Буду и дальше заниматься «Спартаком», делать все, чтобы клуб жил и развивался»

Владелец «Спартака» высказался об уходе из «Лукойла».

Сегодня 66-летний бизнесмен ушел с поста вице-президента по стратегическому развитию в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

«К футболу это не имеет отношения. Буду и дальше заниматься «Спартаком» – делать все, чтобы наш клуб, несмотря ни на что, жил и развивался», – передает заявление Федуна пресс-служба «Спартака».

«Лукойл» – генеральный спонсор «Спартака».

Ранее сообщалось, что состояние Федуна уменьшилось с 8,5 млрд долларов до 1,7 млрд с 18 февраля.

Федун сказал, что не бросит финансировать «Спартак», несмотря на «огромные сложности». Что происходит с его нефтяным бизнесом?