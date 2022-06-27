Роман Ротенберг: «Овечкин сделал правильный шаг, сыграв в футбол. Медиа в Северной Америке настроены против России»

поддержал , сыгравшего в футбол за «Динамо».

Капитан открыл счет на 11-й минуте товарищеского матча с «Амкалом» (5:0).

Овечкин нанес точный удар в дальний угол с левого фланга штрафной после передачи пяткой в исполнении Федора Смолова. Этот гол стал победным для «Динамо» в этом матче.

– Североамериканские болельщики раскритиковали игру Александра Овечкина за футбольное «Динамо». Они просят не впускать его в страну. Как вы думаете, на чем основывается такое поведение?

– Общественное мнение формируется за счет медиа.

Медиа в Северной Америке на сегодняшний день настроены против России. Овечкин сделал правильный шаг, сыграв в футбол. Это была его мечта.

Когда у нас сейчас нет крупных международных турниров, нужно делать новые события внутри страны. Мы стараемся это делать, – сказал первый вице-президент .

Овечкин забил за «Динамо»! Вот тактический разбор: выиграл 100% единоборств за 11 минут