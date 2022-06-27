В России создадут сборную молодых звезд до 25 лет – по примеру команды Северной Америки на Кубке мира

В России создадут хоккейную сборную молодых звезд до 25 лет.

Об этом сообщил первый вице-президент ФХР .

сыграет на Кубке Первого канала. Там планируется национальная сборная, сборная молодых звезд – новый проект, сборная до 25 лет.

Вспомним пример: Кубок мира-2016, там была сборная молодых звезд Северной Америки – играли Макдэвид, Маккиннон, Мэттьюс.

Мы делаем аналогичный проект, чтобы наши ребята максимально развивались, были звездами внутри. Это будет отдельный пиар. Это как «Красная машина. Новая сборка».

Сборные Казахстана и Беларуси подтвердили участие [на Кубке Первого канала], – заявил Ротенберг в интервью Дмитрию Губерниеву в эфире телеканала «Матч ТВ».