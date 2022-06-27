«ПСЖ» и Гальтье подпишут контракт завтра, тренера выкупили у «Ниццы» за 5 млн евро. Почеттино не пошел на уступки по компенсации (Le Parisien)

Теги Ницца ПСЖ лига 1 Франция Маурисио Почеттино Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье близок к назначению главным тренером «ПСЖ».

По сведениям Le Parisien, контракт между сторонами будет заключен уже завтра. Срок соглашения – два года с опцией продления на сезон.

Чемпионы Франции заплатили «Ницце», предыдущему клубу Гальтье, 5 млн евро. 55-летний француз до конца недели переедет в Париж и 4 июля уже будет работать с командой.

При этом Маурисио Почеттино, нынешний главный тренер «ПСЖ», категорически отказался идти на какие-либо уступки в вопросе выплат за предстоящее увольнение. Сообщалось, что он получит 15 млн евро, 3 из которых положены его штабу.

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