Фанаты «Торпедо» бойкотируют все матчи РПЛ из-за Fan ID – независимо от того, введена ли система на стадионе

Фанаты «Торпедо» будут бойкотировать все игры из-за введения Fan ID.

«Перед стартом очередного чемпионата России хотим напомнить, что наша позиция относительно Fan ID осталась неизменной.

Мы бойкотируем ВСЕ матчи РПЛ, независимо от того, внедрена ли система Fan ID на стадионе проведения матча или нет. Придерживаясь этого принципа, мы будем бойкотировать любые другие турниры, на которых введут Fan ID.

Люди, оформившие Fan ID, автоматически становятся персонами нон-грата в движухе. Респект всем честным! – это мы!» – сказано в заявлении активных фанатов московского клуба.

Напомним, со старта следующего сезона Fan ID начнет работать лишь на пяти стадионах. Это «Екатеринбург-Арена», «Нижний Новгород», «Ростов-Арена», «Солидарность Самара-Арена» и «Фишт».

Фанаты ЦСКА и «Динамо» тоже бойкотируют Fan ID. Дюков призывает к компромиссу