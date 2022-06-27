Френки де Йонг открыт к переходу из «Барсы» в «МЮ». Он хотел бы снова поработать с тен Хагом

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Френки де Йонг Футбол

Полузащитник Френки де Йонг готов перейти из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед».

Как пишет Sky Sports, хавбек открыт к трансферу в английский клуб. Он хотел бы снова поработать под руководством Эрика тен Хага, с которым они вместе работали в «Аяксе».

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» близки к договоренности о трансфере 25-летнего футболиста за 80 млн евро.

В минувшем сезоне де Йонг провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика доступна здесь.

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