Френки де Йонг открыт к переходу из «Барсы» в «МЮ». Он хотел бы снова поработать с тен Хагом

Полузащитник Френки де Йонг готов перейти из «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед».

Как пишет Sky Sports, хавбек открыт к трансферу в английский клуб. Он хотел бы снова поработать под руководством Эрика тен Хага, с которым они вместе работали в «Аяксе».

Ранее стало известно, что и близки к договоренности о трансфере 25-летнего футболиста за 80 млн евро.

В минувшем сезоне де Йонг провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика доступна здесь.