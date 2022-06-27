«Барса» показала золотую выездную форму с паттерном в виде карты города. Она вдохновлена Олимпиадой-1992

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«Барселона» представила выездную форму на сезон-2022/23.

Как и основной комплект, эта форма, изготовленная компанией Nike, вдохновлена Олимпиадой-1992, которая прошла в Барселоне.

Форма вдохновлена золотыми олимпийскими медалями, поэтому золотой цвет стал основным для этого комплекта. Кроме того, на нее нанесен контур карты Барселоны. Также в дизайне присутствуют олимпийские кольца – они нанесены на рукава.

Как пишет пресс-служба «Барселоны», золотой цвет символизирует все ценности, которые связаны с победой на Олимпиаде. Это упорство, амбиции, прикладывание усилий и постоянное стремление к самосовершенствованию.

Фото: сайт «Барселоны» 

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