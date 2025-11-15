  • Спортс
  • Умтити о травме колена в «Барсе»: «Мы не были согласны с клубом в лечении, образовался разлад. Я усердно работал, не ел мясо и рыбу, чтобы избавиться от воспаления. Была депрессия, возможно»
Умтити о травме колена в «Барсе»: «Мы не были согласны с клубом в лечении, образовался разлад. Я усердно работал, не ел мясо и рыбу, чтобы избавиться от воспаления. Была депрессия, возможно»

Самюэль Умтити: мы не были согласны с «Барсой» по поводу лечения травмы колена.

Самюэль Умтити рассказал о сложном периоде в «Барселоне» после 2018 года, вызванном травмой колена.

«После чемпионата мира мне нужно было время, чтобы разобраться в причинах проблемы и принять правильное решение о лечении. Мы не были полностью согласны с клубом, поэтому я решил обратиться к другим специалистам, чтобы все могли высказать мнение. Большинство из них сказали, что мне не нужна операция. В конце концов «Барселона» прислушалась к моему выбору и к моим пожеланиям.

Но, думаю, внутри произошли вещи, которые люди восприняли не так, хотя я испытываю огромное уважение ко всем. То, что я не проходил реабилитацию у вас, не значит, что вы мне не нравитесь. Нет, просто я выбрал другой путь, потому что то, что вы мне предложили, не сработало. Но в конечном итоге, думаю, с того момента и образовался разлад, и люди начали говорить неправду, все сваливать на меня. Самым важным для меня было вернуться [на поле].

Оглядываясь назад, я понимаю, что психологически это чрезвычайно сильно повлияло на меня, возможно, была депрессия. Было так много всего… Я даже не выходил из дома. Люди ничего об этом не знали. Они думали: «В любом случае, если он ничего не показывает в соцсетях, значит, он ничего не делает». Но я так усердно работал, проводил по две-три тренировки в день, у меня была предсезонная подготовка…

То, чем я занимался, было невероятно, у меня даже не было настоящей жизни, я не виделся с друзьями. Когда я читал все, что писали в прессе, я думал: «Как они могут так обо мне думать? Я не такой, деньги – не то, что меня мотивирует». Я просто хотел играть в футбол.

Мое колено постоянно опухало. Я решил действовать по-другому, но все же следовал советам, которые мне дали, ведь я не врач. Я также читал книги о своей проблеме, перестал есть мясо и рыбу, придерживался невообразимой диеты, которая помогла мне избавиться от воспаления. Воспаление было настолько сильным, что мне пришлось изменить свой рацион.

Некоторые люди делают не то, что следовало, а я считаю, что профессионал не может быть таким некомпетентным. Раньше у меня было много обид, но я много работал и ни на кого не держу зла. Я с этим смирился», – сказал Умтити в программе Génération After.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
