У Испании 30 официальных матчей без поражений – 25 побед и 5 ничьих. Это рекордная серия сборной
Сборная Испании не проигрывает на протяжении 30 матчей.
Сборная Испании не потерпела ни одного поражения в последних 30 официальных матчах во всех турнирах без учета товарищеских матчей.
Сегодня команда Луиса де ла Фуэнте разгромила Грузию (4:0) в матче отбора на ЧМ-2026.
Всего на счету испанцев 25 побед и 5 ничьих.
Это лучшая серия испанской команды в истории. Ранее рекордной была серия из 29 матчей без поражений с июня 2010 по июнь 2013 года.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJose
