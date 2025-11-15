У Испании 30 официальных матчей без поражений – 25 побед и 5 ничьих. Это рекордная серия сборной

Сборная Испании не проигрывает на протяжении 30 матчей.

Сборная Испании не потерпела ни одного поражения в последних 30 официальных матчах во всех турнирах без учета товарищеских матчей.

Сегодня команда Луиса де ла Фуэнте разгромила Грузию (4:0) в матче отбора на ЧМ-2026.

Всего на счету испанцев 25 побед и 5 ничьих.

Это лучшая серия испанской команды в истории. Ранее рекордной была серия из 29 матчей без поражений с июня 2010 по июнь 2013 года.