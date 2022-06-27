«Уотфорд» отказался от матча со сборной Катара из-за недовольства ЛГБТ-фанатов и болельщиц-женщин

«Уотфорд» отказался от товарищеского матча со сборной Катара.

Клуб, занявший 19-е место в Премьер-лиге и вылетевший в Чемпионшип, планировал сыграть с катарской командой в Австрии во время тренировочного сбора, однако эта инициатива была встречена неприятием со стороны болельщиков в социальных сетях и прессе.

Поводом для отказа послужило недовольство ЛГБТ-фанатов и болельщиц-женщин, которые осудили «Уотфорд» за матч со сборной Катара: «Призываем команду поддержать права человека».

«Матч так и не был назначен. Стало совершенно ясно, что эту игру нельзя проводить, поэтому расписание было пересмотрено», – сказал представитель английского клуба.

Власти Катара известны репрессивной политикой в ​​отношении ЛГБТ, прав женщин и прав человека.