Барриос интересен «Фламенго» и клубам из Европы. «Зенит» может обменять опорника

Опорник интересен и клубам из Европы.

Как пишет твиттер BastidoresFla, специализирующийся на новостях о «Фламенго», люди, связанные с клубом, сделали запрос по 28-летнему футболисту. Отмечается, что представители Барриоса общались с несколькими европейскими клубами.

По данным источника, ожидается, что «Зенит» обменяет Барриоса. Ранее сообщалось, что Вильмар хочет приостановить контракт с «Зенитом».

В минувшем сезоне колумбиец, который выступает за «Зенит» с 2019 года, провел 37 матчей в составе команды во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.