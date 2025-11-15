  • Спортс
Карпин об ошибках сборной России и «Динамо»: «Параллели проводить нет смысла, разные игроки ошибаются. Какое давление, когда товарищеский матч?»

Валерий Карпин об ошибках сборной России: в товарищеском матче нет давления.

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин высказался об ошибках российских футболистов после сегодняшнего поражения от команды Чили (0:2). Чилийцы забили после неудачных действий защитника ЦСКА Игоря Дивеева и защитника «Балтики» Мингияна Бевеева. В предыдущем матче со сборной Перу (1:1) вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил гол после дальнего удара.

– Что сегодня не получилось?

– Во-первых, не получилось забить. И не получилось не допустить ошибок в обороне. Не скажу, что нам создавали моменты.

– Если взять матчи с Перу и Чили, они со стороны были похожи на последние матчи «Динамо». Это нам кажется со стороны или есть какая-то закономерность, если даже взять ошибки в обороне? Вы не увидели в этом…

– Дежавю увидел. Но ошибки допускают игроки, как видите, разные. Так что здесь параллели проводить смысла точно нет.

– А как-то можно их объяснить, эти ошибки? Это давление?

– Да какое давление?! Когда товарищеский матч, какое давление?

– Все же по-разному играют. Может быть, для кого-то это и давление было.

– Для Сафонова, вы думаете, было давление с Перу?

– Там несчастный случай.

– Как и второй гол сегодня – несчастный случай.

– То есть, между «Динамо» и сборной параллели проводить неуместно?

– Видимо, нет. Если разные игроки играют.

– Со стороны просто картинка была похожа, поэтому и спросил.

– Окей, хорошо. Вам так кажется – замечательно, – сказал Карпин.

