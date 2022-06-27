«0 голов, 0 ассистов, 7 интервью. Спасибо за насыщенный сезон в РПЛ, агент №007!» «Спартак» попрощался с Ларссоном

пошутил об уходе .

Московский клуб выложил картинку в стиле постеров фильмов о Джеймсе Бонде. На ней изображен футболист в образе агента, а надпись гласит: «Йордан Ларссон – агент 007. 0 голов, 0 ассистов, 7 интервью».

«Спасибо за насыщенный сезон в , агент №007!» – говорится в подписи к посту.

В прошедшем сезоне РПЛ форвард не отметился результативными действиями. Вторую часть сезона он провел в шведском АИК, приостановив контракт с московским клубом.

Сегодня «Спартак» объявил о расторжении контракта с шведским нападающим. Ранее игрок выразил нежелание возвращаться в Россию.

Зарема Салихова: «Оставляю «Спартак» на втором месте с Ларссоном и Мозесом. У всех горели глаза за тот год, что я проработала»

Агент Камоцци: «Фанаты должны благодарить Зарему за Ларссона. Она настояла, Цорн вообще его не знал»