«0 голов, 0 ассистов, 7 интервью. Спасибо за насыщенный сезон в РПЛ, агент №007!» «Спартак» попрощался с Ларссоном

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«Спартак» пошутил об уходе Йордана Ларссона

Московский клуб выложил картинку в стиле постеров фильмов о Джеймсе Бонде. На ней изображен футболист в образе агента, а надпись гласит: «Йордан Ларссон – агент 007. 0 голов, 0 ассистов, 7 интервью». 

«Спасибо за насыщенный сезон в РПЛ, агент №007!» – говорится в подписи к посту. 

В прошедшем сезоне РПЛ форвард не отметился результативными действиями. Вторую часть сезона он провел в шведском АИК, приостановив контракт с московским клубом. 

Сегодня «Спартак» объявил о расторжении контракта с шведским нападающим. Ранее игрок выразил нежелание возвращаться в Россию. 

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