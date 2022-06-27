Алаев стал и.о. главы РПЛ после ухода Хачатурянца

стал и.о. главы РПЛ после ухода .

Об этом сообщила пресс-служба , президентом которой является Алаев.

Сегодня на общем собрании клубов Хачатурянц объявил, что покидает свой пост. Алаев был избран временно исполняющим обязанности президента РПЛ.

«Благодаря работе Ашота Рафаиловича российская Премьер-лига вступает в новый сезон с сильными партнерами и с беспрецедентными возможностями. Для меня честь и одновременно вызов – получить предложение клубов возглавить лигу.

В качестве ВрИО президента РПЛ считаю необходимым сохранить курс на повышение экономической привлекательности лиги с учетом интересов клубов и партнеров.

Надеюсь, Ашот Рафаилович останется в команде РПЛ в новом статусе, что позволит нам продолжить совместную работу по созданию лучшего спортивного продукта в стране.

В случае, если клубы РПЛ поддержат мою кандидатуру, я покину посты в ФНЛ и », – заявил Алаев.

РПЛ утвердила функционера в новом статусе.

«Общее собрание клубов РПЛ утвердило Александра Александровича временным главой лиги.

Кандидатуру Александра Алаева рекомендовал Ашот Хачатурянц, объявивший ранее об уходе с поста президента РПЛ.

Александр Алаев с 2012 года работает в Российском футбольном союзе: занимал должности исполнительного и генерального директора, с декабря 2017-го по февраль 2019-го был исполняющим обязанности президента РФС, после чего стал генеральным секретарем. 25 февраля 2021 года был избран на пост президента Футбольной национальной лиги», – сказано в заявлении лиги.

Хачатурянц уходит. Потеря для РПЛ?