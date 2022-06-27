На Дембеле претендуют «Ливерпуль», «Бавария», «ПСЖ» и «Челси». Клопп видит в нем замену Мане

У вингера «Барселоны» есть несколько вариантов продолжения карьеры.

Помимо предложения от каталонского клуба, у хавбека есть возможность перейти в «Ливерпуль», «Баварию», «ПСЖ» или «Челси», пишет Diario Sport.

Француз нравится тренеру Юргену Клоппу в качестве возможной замены для , перешедшего в «Баварию».

Мюнхенский клуб может подписать Усмана в случае, если команду покинет Серж Гнабри – его контракт действует до лета 2023 года, и стороны пока не договорились о новом соглашении. Тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн одобрил возможный трансфер Дембеле более двух месяцев назад.

После прихода Луиша Кампуша в вингер «Барсы» стал основной целью парижан. Что касается , то возможный переход Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити» не помешает сделке. По плану Томаса Тухеля, Стерлинг будет играть ложную девятку, а Дембеле расположится на правом фланге атаки.

Ранее стало известно, что «Барса» поставила Дембеле ультиматум – он должен определиться с будущим до 30 июня.

25-летний футболист провел 32 матча за «Барселону» в прошлом сезоне, забил 2 гола и сделал 13 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.