На Дембеле претендуют «Ливерпуль», «Бавария», «ПСЖ» и «Челси». Клопп видит в нем замену Мане

У вингера «Барселоны» Усмана Дембеле есть несколько вариантов продолжения карьеры.
Помимо предложения от каталонского клуба, у хавбека есть возможность перейти в «Ливерпуль», «Баварию», «ПСЖ» или «Челси», пишет Diario Sport.
Француз нравится тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу в качестве возможной замены для Садьо Мане, перешедшего в «Баварию».
Мюнхенский клуб может подписать Усмана в случае, если команду покинет Серж Гнабри – его контракт действует до лета 2023 года, и стороны пока не договорились о новом соглашении. Тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн одобрил возможный трансфер Дембеле более двух месяцев назад.
После прихода Луиша Кампуша в «ПСЖ» вингер «Барсы» стал основной целью парижан. Что касается «Челси», то возможный переход Рахима Стерлинга из «Манчестер Сити» не помешает сделке. По плану Томаса Тухеля, Стерлинг будет играть ложную девятку, а Дембеле расположится на правом фланге атаки.
Ранее стало известно, что «Барса» поставила Дембеле ультиматум – он должен определиться с будущим до 30 июня.
25-летний футболист провел 32 матча за «Барселону» в прошлом сезоне, забил 2 гола и сделал 13 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.