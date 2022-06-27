Видич, Аршавин, Тихонов, Кержаков, Титов и Малафеев сыграют в матче ветеранов «Спартака» и «Зенита»

Стало известно, в каких составах «Спартак» и «Зенит» проведут матч ветеранов.

Игра состоится 8 июля на стадионе «Петровский» накануне игры между клубами в Олимп Суперкубке России.

Состав выглядит следующим образом: Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Мартин Йиранек, , Евгений Бушманов, Эдуард Мор, Константин Головской, Андрей Коновалов, , Дмитрий Аленичев, Егор Титов, , Александр Ширко.

В составе «Зенита» будут следующие игроки: Роман Березовский, Вячеслав Малафеев, Алексей Катульский, Александр Анюков, Константин Зырянов, Алексей Игонин, Александр Спивак, Владислав Радимов, Владимир Быстров, Андрей Аршавин, Александр Кержаков.