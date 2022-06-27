Бэйл перешел в «Лос-Анджелес». Контракт – на год с опцией продления до конца 2024-го

«Лос-Анджелес» объявил о переходе полузащитника Гарета Бэйла.
Валлиец покидает «Реал» в качестве свободного агента. Контракт с клубом МЛС рассчитан на год с возможностью продления еще на 18 месяцев.
«Я очень доволен переходом в «Лос-Анджелес». Это подходящее место для меня и моей семьи, и время для этого перехода тоже подходящее.
Жду не дождусь начала работы с командой и готовлюсь завоевывать трофеи», – сказал Бэйл.
Изображение: официальный сайт «Лос-Анджелеса»
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