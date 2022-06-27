Бэйл перешел в «Лос-Анджелес». Контракт – на год с опцией продления до конца 2024-го

«Лос-Анджелес» объявил о переходе полузащитника .

Валлиец покидает в качестве свободного агента. Контракт с клубом МЛС рассчитан на год с возможностью продления еще на 18 месяцев.

«Я очень доволен переходом в «Лос-Анджелес». Это подходящее место для меня и моей семьи, и время для этого перехода тоже подходящее.

Жду не дождусь начала работы с командой и готовлюсь завоевывать трофеи», – сказал Бэйл.

Изображение: официальный сайт

Бэйл улетел в МЛС – там мощная компания: Дуглас Коста, Матюиди, Чичарито. И кризисный Алешандре Пато