Бэйл перешел в «Лос-Анджелес». Контракт – на год с опцией продления до конца 2024-го

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«Лос-Анджелес» объявил о переходе полузащитника Гарета Бэйла.

Валлиец покидает «Реал» в качестве свободного агента. Контракт с клубом МЛС рассчитан на год с возможностью продления еще на 18 месяцев.

«Я очень доволен переходом в «Лос-Анджелес». Это подходящее место для меня и моей семьи, и время для этого перехода тоже подходящее.

Жду не дождусь начала работы с командой и готовлюсь завоевывать трофеи», – сказал Бэйл.

Изображение: официальный сайт «Лос-Анджелеса»

Бэйл улетел в МЛС – там мощная компания: Дуглас Коста, Матюиди, Чичарито. И кризисный Алешандре Пато

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