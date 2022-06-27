1 июля начнутся слушания по делу задержанной американской баскетболистки Бриттни Грайнер

1 июля Химкинский суд Московской области начнет слушания по делу американской баскетболистки , которая обвиняется в контрабанде наркотиков, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу суда.

В понедельник, 27 июня, в суде в закрытом режиме прошли предварительные слушания. Срок ареста двукратной олимпийской чемпионки был продлен на полгода.

Баскетболистка была задержана 17 февраля в аэропорту Шереметьево. Ей вменяют контрабанду наркотиков (ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и их незаконную перевозку (ч. 1 ст. 228 УК РФ). По первой статье ей грозит от пяти до десяти лет заключения, по второй — от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

В СМИ высказывалась версия, что после вынесения приговора Грайнер могут обменять на россиянина, заключенного в тюрьме США.

Бриттни является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. В женской НБА с 2013 года выступает за «Финикс», в 2014-м вместе с клубом выиграла чемпионат. Она 7 раз принимала участие в Матчах звезд WNBA и была включена в официальный список 25 лучших игроков лиги.

Также Бриттни является игроком екатеринбургского УГМК с 2015 года. В составе российской команды она четыре раза побеждала в Евролиге.

«Каждый день в русской тюрьме – кошмар». Карри и Леброн призывают освободить звезду женской НБА – она 4 месяца в СИЗО

Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы

В женской НБА – первая баскетболистка-транс. Лейшиа Кларендон удалила грудь, с женой воспитывает ребенка без объявленного гендера и заправляет в профсоюзе

Две баскетболистки вступили в однополый брак, а через три года они – первая семейная пара, взявшая титулы Евролиги и женской НБА