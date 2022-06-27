Вратарь «Сочи» Адамов не хочет переходить в «Зенит» этим летом

интересен вратарь , но игрок не намерен менять клуб.

По сведениям «РБ Спорт», сине-бело-голубые проявляют интерес к воспитаннику «Краснодара», но Адамов не намерен уходить из «Сочи» в это трансферное окно.

Денис хотел бы проявить себя перед новым тренером «Сочи» и стать первым номером команды в новом сезоне.

24-летний голкипер сыграл в 11 матчах завершившегося чемпионата , в 7 из них он не пропустил. Подробную статистику Адамова можно изучить по ссылке.