Вратарь «Сочи» Адамов не хочет переходить в «Зенит» этим летом

«Зениту» интересен вратарь «Сочи» Денис Адамов, но игрок не намерен менять клуб.
По сведениям «РБ Спорт», сине-бело-голубые проявляют интерес к воспитаннику «Краснодара», но Адамов не намерен уходить из «Сочи» в это трансферное окно.
Денис хотел бы проявить себя перед новым тренером «Сочи» Вадимом Гараниным и стать первым номером команды в новом сезоне.
24-летний голкипер сыграл в 11 матчах завершившегося чемпионата РПЛ, в 7 из них он не пропустил. Подробную статистику Адамова можно изучить по ссылке.