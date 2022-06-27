Зарема об уходе Хачатурянца из РПЛ: «Российский футбол в коме. Хачатурянц быстро понял, что реанимировать его невозможно»

Зарема Салихова высказалась об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы РПЛ.
«Российский футбол находится в коме. Думаю, Хачатурянц быстро понял, что реанимировать и тем более реформировать не представляется возможным, и в то же время быть причастным к краху не хочется, особенно в ситуации, когда лично от тебя мало что зависит. Один в поле не воин.
У нас весь футбол построен вокруг единственного бенефициара. Либо встраиваешься в эту систему и играешь по ее правилам, напрочь забывая о своих принципах, либо эта система тебя выплюнет.
Россия до событий февраля находилась в рейтинге на 36-м месте, что случится через пару лет – страшно прогнозировать. Оказаться в одном ряду с Ираном, Индией, Пакистаном – так себе перспектива.
Думаю, это не слабость и не эмоциональное решение, скорее, трезвая оценка ситуации.
Почему он должен быть ответственным за процессы, которые не он начал? Благодаря Хачатурянцу лига получит гораздо больше контрактов, чем получала даже в благополучные годы. За это спасибо.
Кто бы ни пришел, не верю, что РПЛ будет самостоятельной организацией. Скорее, придатком РФС», – заявила спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Есть веская причина». Хачатурянц официально больше не президент РПЛ, его временно (?) заменит Алаев