Фергюсон про «МЮ»: «Знаки становятся все лучше, Ламменс великолепен. Надеюсь, Аморим добьется какого-то успеха, потому что в «Юнайтед» успех необходим»
Алекс Фергюсон видит улучшения в игре «Манчестер Юнайтед».
Алекс Фергюсон похвалил вратаря «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменса, оценивая состояние команды.
«Ну, есть признаки... Тренер увидел кое-какие хорошие знаки.
Так, великолепно играет вратарь [Ламменс]. Он провел всего три или четыре матча, но выглядел действительно здорово. Конечно, Мбемо и Кунья, новые игроки из «Вулвс» и «Брентфорда», вносят свой вклад.
Надеюсь, тренер добьется какого-то успеха, потому что в «Юнайтед» успех необходим. Знаки становятся все лучше.
Две победы подряд — это то, чего команды вроде «Юнайтед» всегда должны ожидать. Но после цикла, где улучшения приходили через ожидание и терпение, теперь они наслаждаются происходящим», – сказал экс-тренер «МЮ» в эфире Raceday RTV.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metro
