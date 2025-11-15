Фергюсон про «МЮ»: «Знаки становятся все лучше, Ламменс великолепен. Надеюсь, Аморим добьется какого-то успеха, потому что в «Юнайтед» успех необходим»

Алекс Фергюсон видит улучшения в игре «Манчестер Юнайтед».

Алекс Фергюсон похвалил вратаря «Манчестер Юнайтед » Сенне Ламменса , оценивая состояние команды.

«Ну, есть признаки... Тренер увидел кое-какие хорошие знаки.

Так, великолепно играет вратарь [Ламменс]. Он провел всего три или четыре матча, но выглядел действительно здорово. Конечно, Мбемо и Кунья , новые игроки из «Вулвс» и «Брентфорда», вносят свой вклад.

Надеюсь, тренер добьется какого-то успеха, потому что в «Юнайтед» успех необходим. Знаки становятся все лучше.

Две победы подряд — это то, чего команды вроде «Юнайтед» всегда должны ожидать. Но после цикла, где улучшения приходили через ожидание и терпение, теперь они наслаждаются происходящим», – сказал экс-тренер «МЮ» в эфире Raceday RTV.