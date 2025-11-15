Пономарев о Карпине: «В футболе не разбирается абсолютно – нет основного состава и бардак в каждой линии. Он играет роль тренера, он актер»
Владимир Пономарев: Карпин не разбирается в футболе, он актер.
Владимир Пономарев сомневается, что сборная России может быть успешной при нынешнем тренере.
«А когда у Карпина получалось давать результат? Он играет роль тренера, он актер.
Он был великолепным футболистом. Но я знаю много классных футболистов, которые были плохими тренерами. В футболе он не разбирается абсолютно. У него нет основного состава и бардак в каждой линии», – отметил экс-защитник ЦСКА.
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?43900 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости