Пономарев о Карпине: «В футболе не разбирается абсолютно – нет основного состава и бардак в каждой линии. Он играет роль тренера, он актер»

Владимир Пономарев: Карпин не разбирается в футболе, он актер.

Владимир Пономарев сомневается, что сборная России может быть успешной при нынешнем тренере.

«А когда у Карпина получалось давать результат? Он играет роль тренера, он актер.

Он был великолепным футболистом. Но я знаю много классных футболистов, которые были плохими тренерами. В футболе он не разбирается абсолютно. У него нет основного состава и бардак в каждой линии», – отметил экс-защитник ЦСКА.