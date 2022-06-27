Федун ушел с поста вице-президента «Лукойла» в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами

Владелец «Спартака» покинул пост в .

«С сегодняшнего дня Леонид Федун, занимавший пост вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ» по стратегическому развитию, покидает должность в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами», – говорится в заявлении российской нефтяной компании.

«Леонид Федун –​ ключевой человек в истории «Лукойла» и развитии компании до статуса одной из крупнейших в мировом ТЭК. Он предвидел многие важные события в отрасли, что находило отражение в стратегических документах.

От лица всего нашего коллектива я хочу поблагодарить Леонида Арнольдовича за многие годы совместной работы, а также пожелать удачи в новых начинаниях», – сказал президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьев.

«Лукойл» – генеральный спонсор «Спартака».

Ранее сообщалось, что состояние Федуна уменьшилось с 8,5 млрд долларов до 1,7 млрд с 18 февраля.

Федун сказал, что не бросит финансировать «Спартак», несмотря на «огромные сложности». Что происходит с его нефтяным бизнесом?