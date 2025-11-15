  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Карпину надо благотворительную акцию заканчивать. Кажется, дальше будут вызываться те, на кого он рассчитывает, они будут формировать костяк сборной». Глушаков после 0:2 с Чили
4

«Карпину надо благотворительную акцию заканчивать. Кажется, дальше будут вызываться те, на кого он рассчитывает, они будут формировать костяк сборной». Глушаков после 0:2 с Чили

Денис Глушаков: Карпину надо заканчивать благотворительность с составом сборной.

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков считает, что Валерию Карпину пора сформировать постоянный состав российской национальной команды.

Сегодня сборная России уступила Чили (0:2) в BetBoom товарищеском матче в Сочи.

«Да, сборная России проиграла. Не надо сравнивать экспертам сборную России 2017 года и Чили. Сегодня я слышал: там эксперты говорили, что одни лучше, другие хуже, и футболисты лучше, хуже. Там Видаль играл, у нас в России тоже играли хорошие футболисты. Это были разные сборные и разная подготовка. Мы к Кубку конфедераций готовились, к официальным играм, а здесь просто товарищеские матчи и новое поколение.

По поводу сборной я думаю, что для Валерия Георгиевича это будет пища для размышления, что благотворительную акцию надо заканчивать. Миллион футболистов мы просмотрели, и, мне кажется, в следующих играх будут вызываться уже более опытные игроки или те, на которых он будет рассчитывать, – они будут формировать костяк сборной России. Потому что каждый раз сочетания разные. Ну, это чисто мое мнение, мне кажется, это так будет выглядеть.

Кроме того, я очень впечатлен тем, как в Сочи собралась такая армия российских болельщиков. Не зря съездили и пригласили их поддержать сборную на матче!» –написал Глушаков в своем телеграм‑канале.

«Спартак» убрал Станковича. Правильно?43900 голосов
ДаСпартак
НетДеян Станкович
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канала Дениса Глушакова
logoСборная Чили по футболу
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная России по футболу
logoАртуро Видаль
соцсети
logoВалерий Карпин
logoДенис Глушаков
болельщики
logoКубок конфедераций
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Если бы Россия сыграла на максимуме, то победила бы Перу и Чили. Соперники так и играли». Шалимов о товарищеских матчах
вчера, 19:50
Вячеслав Колосков: «Проблема Карпина – у него не сборная, а 45 кандидатов. Зачем уже три года просматривают игроков? До сих пор не определились с основным составом – такого в мире нигде нет»
вчера, 18:44
Андрей Канчельскис: «Смешно, когда говорят про выход России из группы на ЧМ. Мы обыгрываем тех, кто существенно уступает нам в классе. Приехала крепкая команда – сразу посыпались»
вчера, 18:36
Александр Мостовой после поражения России от Чили: «Не удивлен. Задайте вопрос тому, кто назначил Карпина и в сборную, и в «Динамо». Нельзя усидеть сразу на двух стульях»
вчера, 18:09
Главные новости
Гаттузо об 1:4 с Норвегией: «Просим прощения у болельщиков. Италия испугалась, когда соперник впервые ударил в створ, мы не должны зажиматься после этого»
27 минут назад
Норвегия выиграла все 8 матчей отбора ЧМ-2026 с общим счетом 36:5
41 минуту назад
Норвегия дважды обыграла Италию в рамках отбора ЧМ, забив 7 голов за оба матча и пропустив один
51 минуту назад
Норвегия вышла на ЧМ впервые с 1998 года. Италия сыграет в стыковых матчах
55 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Италия против Норвегии, Франция победила Азербайджан, Англия была сильнее Албании, Португалия без Роналду забила 9 голов Армении
сегодня, 19:45Live
«Реал» не рассматривал Зидана на замену Алонсо. У клуба хорошие отношения с французом, но планов по его возвращению нет (As)
58 минут назад
Дубль Холанда принес Норвегии волевую победу над Италией – 4:1! Для прямого выхода на ЧМ команде Гаттузо надо было победить с разницей в 9 мячей
58 минут назад
У Холанда 32 гола в 20 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Сегодня дубль Италии в отборе на ЧМ
сегодня, 21:36
Салах, Хакими и Осимхен – финалисты премии лучшему футболисту года в Африке
сегодня, 21:29
Луис Суарес: «Суарес в «Ливерпуле» был особенным, у меня получалось все. В «Барсе» я тоже был хорош, там я научился играть на участке 10 на 10 метров в касание, в Англии у меня было 40 метров»
сегодня, 21:19
Ко всем новостям
Последние новости
Нигерия проиграла ДР Конго по пенальти и не вышла на ЧМ во 2-й раз подряд. Конголезцы сыграют в межконтинентальном плей-офф
8 минут назад
Брат Гирасси Карамба назвал «###### позорищем» непопадание форварда в топ-3 номинантов на игрока года в Африке: «Лучший бомбардир ЛЧ и КЧМ, второй в Бундеслиге, лучший африканский бомбардир года»
9 минут назад
Шевалье пропустил спустя 3 минуты и 4 секунды после стартового свистка в дебютном матче за Францию – самый быстрый гол за 90 лет
20 минут назад
Кто вышел на ЧМ-2026: известны 32 из 48 сборных
39 минут назад
Италия впервые проиграла при Гаттузо после 5 побед – 1:4 с Норвегией
42 минуты назад
Педро об Испании на ЧМ-2014: «Мы думали о защите титула, никто не ожидал, что мы вылетим в группе после стольких побед. Это был конец эпохи»
сегодня, 20:55
Тухель после 2:0 с Албанией: «Сложный, эмоциональный матч, Англия отдала все силы. Нужен был момент, чтобы открыть игру – пришлось подождать, но мы были настойчивы»
сегодня, 20:34
У Рэшфорда 15 (7+8) очков в 21 матче за «Барсу» и Англию. Маркус отдал ассист в матче с Албанией
сегодня, 20:15
Кейн о ЧМ: «У Англии один из лучших составов, что у нас был. Мы будем одними из фаворитов»
сегодня, 19:46
Карпин после 0:2 от Чили: «Достойная игра, всем спасибо. Понятно, всегда хочется выигрывать, но такое бывает – злее будем»
сегодня, 19:44Видео