Андрей Лунев: «Россия, Украина, Беларусь – один народ. Территориально нас разделили, но люди-то одни»

рассказал о своем отношении к политике.

– Дистанцируетесь от политики?

– Главы любого государства решают свои задачи. Я в политике несильно разбираюсь. Могу почитать или посмотреть какую-то информацию, услышать что-то от друзей, знакомых и сделать выводы. Но, не зная всей ситуации, нельзя делать выводы.

Да, то, что погибают люди, – это как ножом по сердцу. Вот это я точно могу сказать, особенно когда это происходит между Россией и Украиной. Всегда считал, что Россия, Украина, Беларусь – один народ. Да, территориально нас разделили. И у каждого из нас свои обычаи. Но в целом люди-то одни, – сказал вратарь .