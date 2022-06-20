«МЮ» начал переговоры по защитнику сборной Германии Рауму. Он может обойтись в 30-35 млн евро

Защитник «Хоффенхайма» Давид Раум может продолжить карьеру в .

Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, подписать футболиста стремится .

Переговоры уже начались, однако до заключения сделки еще далеко. Утверждается, что стороны могут сойтись на 30-35 млн евро.

Ранее сообщалось, что на игрока сборной Германии также претендуют , и . По сведениям Плеттенберга, дортмундцам сперва придется продать Нико Шульца или Рафаэла Геррейру.

В минувшем сезоне Бундеслиги защитник провел 32 матча, отдав 11 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.