«МЮ» начал переговоры по защитнику сборной Германии Рауму. Он может обойтись в 30-35 млн евро

Защитник «Хоффенхайма» Давид Раум может продолжить карьеру в АПЛ.
Как сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг, подписать футболиста стремится «Манчестер Юнайтед».
Переговоры уже начались, однако до заключения сделки еще далеко. Утверждается, что стороны могут сойтись на 30-35 млн евро.
Ранее сообщалось, что на игрока сборной Германии также претендуют «Ньюкасл», «Вест Хэм» и «Боруссия». По сведениям Плеттенберга, дортмундцам сперва придется продать Нико Шульца или Рафаэла Геррейру.
В минувшем сезоне Бундеслиги защитник провел 32 матча, отдав 11 результативных передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.