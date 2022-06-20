Мостовой о тренерах «Спартака»: «Я, наверное, больше всех достоин быть в клубе из всех, кто там появлялся»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой заявил о готовности возглавить «Спартак»

«Сейчас едут в «Спартак» по объявлению. Хочешь работать в клубе? Пожалуйста!

Если бы у меня было предложение от «Спартака», то, конечно, бы я рассмотрел этот вариант. 

Я, наверное, больше всех достоин быть в «Спартаке» из всех, кто там появлялся. И я один из немногих, кто в «Спартаке» еще не был», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

10 июня «Спартак» объявил о назначении главным тренером 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля. Он сменил на этом посту Паоло Ваноли. 

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