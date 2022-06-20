«Трусова заслуживала победы больше, чем кто угодно. Заслуживала, но не добилась – так бывает. Разные вещи, кстати». Вайцеховская об Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, журналист Елена Вайцеховская высказалась о выступлении фигуристки Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине.

В феврале Трусова взяла серебро в одиночном катании. В победном для России командном турнире она не участвовала.

«Саша – слишком большой индивидуалист, чтобы ставить знак равенства между командной и личной наградой. К тому же, по словам человека из близкого круга спортсменки, она еще в январе была поставлена в известность, что место в команднике для нее не предусмотрено. Ну а в личке она пошла ва-банк и проиграла.

Хотя проиграла – слово здесь неправильное. Точно так же не совсем корректен, на мой взгляд, комментарий Татьяны Тарасовой насчет того, что ни один из судей не поставил Трусову на первое место. Произвольную программу Саша оставила за собой пятью голосами против четырех, и именно этот уникальнейший прокат стал грандиозным восклицательным знаком всей женской олимпийской эпопеи.

И разве кто-то был готов заявить после того выступления, что Трусова не заслуживает победы? Она, безусловно, ее заслуживала больше, чем кто угодно другой. Заслуживала, но не добилась – так бывает. Разные вещи, кстати», – написала Вайцеховская.

Трусова прыгнула 5 четверных на Олимпиаде: упрямство вписало ее в историю, но из-за него же Саша упустила золото