Рыбуса прекратят вызывать в сборную Польши из-за «его нынешней клубной ситуации». Защитник «Спартака» не поедет на ЧМ-2022

больше не вызовут в сборную Польши.

О таком решении в отношении защитника «Спартака» сообщил Польский футбольный союз (PZPN).

«Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич после сборов команды, которые завершились на прошлой неделе, поговорил с Рыбусом, который сейчас находится в Польше.

Тренер сообщил игроку, что из-за его нынешней клубной ситуации его не вызовут на сентябрьские сборы, а также на него не будут рассчитывать при выборе состава на в Катаре», – сказано в заявлении PZPN.

Мачей выступал за с 2017 года, этим летом он покинул команду на правах свободного агента и подписал контракт со .

«Спартак» бесплатно забрал Рыбуса. Он остался в России из-за семьи, а с «Локо» не договорился