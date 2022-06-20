Рыбуса прекратят вызывать в сборную Польши из-за «его нынешней клубной ситуации». Защитник «Спартака» не поедет на ЧМ-2022

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Мачея Рыбуса больше не вызовут в сборную Польши.

О таком решении в отношении защитника «Спартака» сообщил Польский футбольный союз (PZPN).

«Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич после сборов команды, которые завершились на прошлой неделе, поговорил с Рыбусом, который сейчас находится в Польше.

Тренер сообщил игроку, что из-за его нынешней клубной ситуации его не вызовут на сентябрьские сборы, а также на него не будут рассчитывать при выборе состава на ЧМ-2022 в Катаре», – сказано в заявлении PZPN.

Мачей выступал за «Локомотив» с 2017 года, этим летом он покинул команду на правах свободного агента и подписал контракт со «Спартаком».

«Спартак» бесплатно забрал Рыбуса. Он остался в России из-за семьи, а с «Локо» не договорился

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