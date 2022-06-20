Гиггз покинул пост тренера Уэльса. Он не хочет, чтобы обвинения в нападении на двух девушек мешали сборной готовиться к ЧМ-2022

Футбольная ассоциация объявила о прекращении сотрудничества с .

Бывший вингер работал главным тренером сборной с января 2018 года, однако фактически прекратил руководить командой в ноябре 2020-го вследствие задержания по обвинению в нападении на свою девушку Кейт Гревилл. В дальнейшем ему также было предъявлено обвинение в нападении на ее младшую сестру Эмму Гревилл в ходе того же эпизода.

Судебные заседания начнутся 8 августа 2022 года, экс-футболист отрицает свою вину.

Окончательный уход Гиггза из сборной связывается с его нежеланием из-за скандалов мешать подготовке команды к , куда она вышла под руководством Роба Пейджа, исполняющего обязанности главного тренера.