Гиггз покинул пост тренера Уэльса. Он не хочет, чтобы обвинения в нападении на двух девушек мешали сборной готовиться к ЧМ-2022

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Футбольная ассоциация Уэльса объявила о прекращении сотрудничества с Райаном Гиггзом.

Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» работал главным тренером сборной с января 2018 года, однако фактически прекратил руководить командой в ноябре 2020-го вследствие задержания по обвинению в нападении на свою девушку Кейт Гревилл. В дальнейшем ему также было предъявлено обвинение в нападении на ее младшую сестру Эмму Гревилл в ходе того же эпизода.

Судебные заседания начнутся 8 августа 2022 года, экс-футболист отрицает свою вину.

Окончательный уход Гиггза из сборной связывается с его нежеланием из-за скандалов мешать подготовке команды к ЧМ-2022, куда она вышла под руководством Роба Пейджа, исполняющего обязанности главного тренера.

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