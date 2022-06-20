Кузьменко подпишет контракт с «Ванкувером». Он стал вторым бомбардиром прошлого сезона КХЛ с 53 очками в 45 матчах

определился с клубом в .

26-летний нападающий принял решение перейти в . Намерение подписать контракт с «Кэнакс» подтвердил – агент российского хоккеиста.

30 апреля у форварда истекло соглашение со СКА, после чего Кузьменко начал изучать предложения от клубов НХЛ.

В минувшем сезоне Кузьменко занял второе место в списке лучших бомбардиров в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 53 (20+33) очка в 45 матчах. В Кубке Гагарина-2022 на счету форварда 14 (7+7) баллов в 16 играх.

Всего в КХЛ хоккеист провел 376 матчей и записал на свой счет 229 (103+126) очков.

Добавим, что за «Кэнакс» также выступает россиянин Василий Подколзин, с которым Кузьменко играл вместе за .

Фото: инстаграм Андрея Кузьменко