ФИФА может упростить допуск трансгендеров к женским турнирам, отменив порог тестостерона

ведет работу над новыми правилами допуска трансгендеров к соревнованиям.

«В настоящее время ФИФА пересматривает свои правила в отношении гендерного соответствия и проводит консультации с заинтересованными специалистами.

В связи с тем, что процесс еще продолжается, ФИФА не может комментировать специфику предлагаемых поправок», – заявил представитель ФИФА.

Организация сотрудничает с экспертами в области медицины, права, науки, спортивных достижений, а также принимает к сведению позицию Международного олимпийского комитета.

«Если к ФИФА обратятся с просьбой проверить правомерность допуска игрока к соревнованиям до вступления в силу новых правил, любой такой случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке с учетом четкого обязательства ФИФА соблюдать права человека», – отметил представитель федерации.

По информации Daily Mail, ФИФА разработала проект регламента, в соответствии с которым для трансгендерных женщин будет отменен порог тестостерона, что облегчит их допуск к женским соревнованиям. На данный момент планка установлена на уровне 5 нмоль/л.

Организация работает над проектом в закрытом формате, поскольку некоторые представители высшего руководства опасаются острой публичной реакции на его положения регламента в их текущем виде.

ФИФА предлагает не допускать трансгендерную женщину к соревнованиям в женской категории в том случае, если она сохранила конкурентные преимущества в результате мужского полового созревания. Каким образом это будет определяться, пока неясно, но в каждом отдельном случае будет привлекаться группа независимых экспертов.

Совет World Athletics в конце года обсудит ужесточение правил участия трансгендеров в женских соревнованиях

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