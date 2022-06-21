Василевский отразил 37 бросков «Колорадо» из 39. Он 15-й вратарь в истории с 10+ победами в финалах Кубка Стэнли

отразил 37 бросков «Колорадо» из 39 в 3-м матче финала.

Вратарь одержал победу в третьем матче финала Кубка Стэнли против (6:2, 1-2).

Он выиграл свой 10-й матч в финалах Кубка Стэнли за карьеру (первый – в 2015 году, выйдя на замену в игре с «Чикаго»).

Василевский стал 15-м вратарем в истории лиги и единственным голкипером не из Канады с таким достижением.

Выше идут Жак Плант (25), Кен Драйден (24), Тюрк Брода (21), Терри Савчак (19), (18), Билли Смит и Мартин Бродер (по 17), Грант Фюр (14), Клинт Бенедикт и Джонни Бауэр (по 13), Гамп Уорсли и (по 11).

По 10 побед также у Билла Дернэна и Глена Холла.