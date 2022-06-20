Депутат Борис Пайкин высказался о включении «Шахтера» и «Зари» в чемпионат России.

– В Думе активно говорят об интеграции клубов из ДНР и ЛНР в российский футбол. На какой стадии эта тема?

– Я так понимаю, вроде бы поддерживает данную ситуацию, но достаточно настороженно относится.

Министр [Олег Матыцин] говорит, что надо дождаться референдумов, когда регионы смогут войти в состав России. Тогда включить клубы можно будет гораздо проще, не надо никаких исключений и особых статусов.

Пока же этого не произошло – главная задача воссоздавать команды на местах, чтобы там был футбол. И донецкий «Шахтер», и луганская – клубы с богатой историей, их надо восстанавливать в первую очередь.

Если перейдем на экономику, и Донецк, и Луганск – самодостаточные регионы, там достаточно промышленности, им просто нужно помочь на первых порах. Местный бизнес со временем сможет содержать там клубы даже уровня РПЛ.

И тогда закроется вопрос с расширением лиги, который сейчас и так 50 на 50. Сейчас победили богатые, как всегда, а с клубами из Донецка и Луганска аргументов у богатых не останется.

– Если принимать, то делать исключение и сразу в РПЛ?

– Нет, зачем? По спортивному принципу, через ФНЛ-2.

Клуб ведь не может сразу взять и с нуля стать топ-командой. Как раз есть два года для раскачки и на третий совершенно нормально войдут в , – сказал член комитета по физической культуре и спорту Госдумы.