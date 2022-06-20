Зинченко интересен «Вест Хэму» и «Эвертону». «Ман Сити» готов заплатить 40 млн фунтов за Кукурелью, но «Брайтон» просит 50 млн

«Манчестер Сити» может купить Марка Кукурелью и продать Александра Зинченко.
Как пишет The Guardian, сейчас манчестерский клуб думает над возможной продажей украинца, подписать которого хотят «Эвертон» и «Вест Хэм». В «Ман Сити» Зинченко чаще играл на позиции левого защитника, но он хочет действовать в центре полузащиты.
Пеп Гвардиола хочет видеть в команде профильного левого защитника, поэтому клуб нацелен на Марка Кукурелью из «Брайтона».
«Брайтон» просит за испанца 50 млн фунтов, но в «Ман Сити» полагают, что 40 млн фунтов – это уже достаточная сумма. «Челси» и «Ньюкасл» тоже проявляют интерес к воспитаннику «Барселоны», но «Ман Сити» – приоритетный вариант для него.
В минувшем сезоне 25-летний Зинченко отыграл 28 матчей за «Ман Сити» во всех турнирах и сделал 6 передач. Его статистика доступна здесь.
23-летний Кукурелья провел 35 игр за «Брайтон» в АПЛ, забил 1 гол и отдал 1 пас. Его показатели можно изучить тут.