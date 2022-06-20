Защитника Антонио Рюдигера представили в качестве игрока «Реала».

Сегодня футболист сборной Германии завершил медосмотр для мадридского клуба. В эти минуты презентация Рюдигера продолжается.

Антонио взял 22-й номер в «Реале». До него под ним выступал , покинувший «Мадрид» на правах свободного агента этим летом.

За «Челси» Рюдигер играл под 2-м номером, в сборной Германии он выступает под ним же.

Фото: Marca

Напомним, Рюдигер бесплатно перешел в «Реал» после окончания срока действующего контракта с «Челси». О его переходе официально объявил в начале июня. Антонио подписал с клубом контракт сроком на четыре года.