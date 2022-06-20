Олимпийские чемпионы в танцах на льду Пападакис и Сизерон пропустят сезон-2022/23: «Мы еще не сказали последнего слова, но не знаем, когда вернемся»

Французский танцевальный дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон пропустит сезон-2022/23.

«Мы решили сделать небольшой перерыв, отдохнуть и сосредоточиться на гала-концертах и гастролях. Также у нас получится заниматься тем, на что раньше не хватало времени», – объяснил Сизерон.

«Для нас было очевидно, что осенью мы не вернемся на соревнования. У нас было время подумать и принять это решение вместе Французской федерацией ледовых видов спорта.

Мы еще не сказали последнего слова, но не знаем, когда мы вернемся. Нужно отдохнуть, даже несмотря на большую занятость этой зимой. Все пройдет быстро», – сказала Пападакис.

В этом году дуэт завоевал золото Олимпиады в Пекине. Также они победили на чемпионате мира в Монпелье.

Даже хорошо, что Пападакис и Сизерон проиграли в 2018-м. Оставшись ради Олимпиады-2022, они создали шедевры и изменили танцы