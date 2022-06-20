Бритни Спирс начала болеть за «Ман Сити». Клуб хочет, чтобы она пришла на матч и однажды выступила на стадионе

Бритни Спирс начала болеть за .

Симпатию к английскому клубу певице привил ее новый муж Сэм Асгари.

«Как только стало известно, что Бритни – фанатка «Сити», мы привели в движение механизмы, которые позволят пригласить ее на стадион в следующем сезоне.

Сэм уже некоторое время болеет за «Сити» и посещал ВИП-экскурсию по нашей тренировочной площадке, которая доставила ему большое удовольствие.

Было бы здорово, если бы он взял Бритни с собой в следующий раз, когда он приедет на игру. Она – одна из самых больших звезд в мире, и то, что теперь она стала «голубой», – это великолепно.

Может быть, однажды она тоже сможет выступить на . Пригласить Бртини и Сэма и познакомить с Пепом было бы по-настоящему хорошим ходом», – сказал представитель клуба.

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