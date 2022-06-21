Кучеров сделал 2 передачи и стал 2-й звездой матча с «Колорадо». В 3-м периоде он ушел со льда из-за травмы

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Никита Кучеров стал 2-й звездой матча с «Колорадо», но не смог доиграть его из-за травмы.

Форвард «Тампы» сделал 2 результативные передачи в третьем матче финала Кубка Стэнли с «Колорадо» (6:2, 1-2). 

В 20 матчах в текущем плей-офф на его счету стало 26 (7+19) очков. 

В третьем периоде он получил травму ноги после удара клюшкой и толчка в исполнении защитника «Эвеланш» Девона Тэйвса.

Игрок «лавин» получил малый штраф. Кучеров вышел на реализацию большинства, но затем покинул площадку. 

Сегодня Кучеров (17:46, 4:55 – в большинстве, полезность «+3») нанес 6 бросков в створ и применил 2 силовых приема. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

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